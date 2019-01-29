Кличко надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года после завершения сертификации средств фото- и видеофиксации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Закон приняли, а для эвакуации машины и наложения штрафа нужна сертификация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий круг хождения по мукам", - описал он причину задержки с имплементацией закона.

"Мы сейчас сертифицируем и надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены, потому что эвакуировать машину можно только лишь при фото- и видеофиксации, в противном случае это не работает", - отметил В.Кличко.

Мэр подчеркнул, что параллельно город начинает внедрение программы парковок, к строительству и оборудованию которых намечено активно привлекать частный бизнес, что даст большой толчок для инвестиций.

Как сообщалось, закон, предусматривающий новые правила парковки, стоянки и остановки автомобилей, которые призваны ликвидировать стихийную парковку, вступил в силу 27 сентября 2018 года. Главное нововведение - уполномоченные лица смогут выносить постановления об административном правонарушении в отсутствие водителя, привлекаемого к админответственности. Также, согласно новому закону, это смогут делать и специальные муниципальные службы.

В случае нарушения правил остановки или стоянки, если это зафиксировано на фото или видео, представитель Национальной полиции или инспектор по парковке обязаны разместить на лобовом стекле транспортного средства копию постановления о привлечении к админответственности, если технические возможности позволяют установить ответственное лицо. Если же технически установить правонарушителя невозможно, уполномоченные лица будут оставлять на лобовом стекле сообщение о привлечении к административной ответственности.

В законе также четко определены случаи, когда автомобиль смогут эвакуировать. Это будет возможно, если транспортное средство стоит во втором или третьем ряду проезжей части, расположен в запрещенных правилами дорожного движения местах: на железнодорожных переездах, трамвайных путях, мостах и под ними, в тоннелях, на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним.

Кроме того, эвакуации будут подлежать автомобили, которые своим расположением препятствуют движению других транспортных средств или пешеходов, в том числе с инвалидностью и с детскими колясками. Если автомобиль будет стоять в полосе для движения общественного маршрутного транспорта, расположен в месте с дорожными знаками или разметкой, запрещающими остановку или стоянку, а также в случае препятствования движению и работе снегоуборочной техники.