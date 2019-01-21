Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля

Президент США Дональд Трамп намерен в конце февраля вновь встретиться с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщили в пятницу, 18 января, в Белом доме по окончании полуторачасовых переговоров Трампа со спецпосланником КНДР Ким Ён Чхолем. Место проведения саммита будет объявлено позже. В числе стран, которые могут принять Трампа и Кима, называют Вьетнам, Таиланд, Сингапур или Гавайские острова.

Ким Ён Чхоль занимает пост зампредседателя центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), которую возглавляет Ким Чен Ын. Неофициально его называют правой рукой Кима. Ранее американский телеканал CNN, со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Ким Ён Чхоль привез Трампу личное послание от Ким Чен Ына.

Между тем, как заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, санкции, введенные Вашингтоном против КНДР из-за ядерной программы Пхеньяна, пока останутся в силе, несмотря на определенный прогресс в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. В обнародованной 17 январяновой американской стратегии в сфере ПРО Северная Корея названа "постоянной и исключительной угрозой".

В июне 2018 года Трамп и Ким впервые встретились в Сингапуре. На этой встрече было решено сделать Корейский полуостров безъядерной зоной, но затем процесс.