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«Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте
15:13 17.01.2019 |
В наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев "Карточки киевлянина".
Об этом сообщается на странице КП "Киевпасстранс" в Facebook.
"После посадки в трамвай, троллейбус или автобус пассажир льготной категории обязан зарегистрировать свою поездку: поднести "Карточку киевлянина" к валидатору и дождаться соответствующего звукового сигнала. Средства при регистрации на валидаторе не взимаются", - говорится в сообщении.
В "Киевпасстрансе" отмечают, что незарегистрированная льготная «Карточка киевлянина» не дает права на бесплатный проезд.
"Обратите внимание! Количество льготных поездок в течение года не ограничено. Льготы, предоставленные ранее государством, остаются без изменений", - отметили в КП.
Справка УНИАН. Для внедрения системы единого электронного билета в коммунальном транспорте Киева установлено специальное оборудование - валидаторы. С 1 ноября 2018 года началось тестирование новой системы оплаты проезда с помощью электронных билетов. После этого этапа предусмотрен период опытной эксплуатации системы.
Предусмотрено, что право пассажиру на получение транспортных услуг будет предоставляться на основании: электронного билета, зарегистрированного в АСОП (в виде транспортной карточки или одноразового QR-кода) проездных билетов; удостоверения или справки, дающей право на льготный проезд в соответствии с законодательством; студенческого (ученического) билета; многофункциональной электронной пластиковой карты "Карточка киевлянина".
После проведения опытной эксплуатации систему автоматизированной оплаты планируют ввести в промышленную эксплуатацию с 31 октября 2019 года на всех видах городского пассажирского транспорта.
В переходный период, который продлится до 1 ноября 2019 года, в пассажирском транспорте можно будет приобрести обычные билеты (или жетоны в метрополитене). Стоимость одной поездки в этот период остается без изменений. Приобрести билеты можно в обычных для жителей и гостей Киева местах (у кондуктора в транспорте, на остановках).
Как отмечают в КГГА, о старте продаж транспортных карт будет сообщено дополнительно.
В Киеве карта-носитель электронного билета будет стоить ориентировочно 40 грн и возврату не подлежит.
После приобретения и перед началом использования карточку необходимо зарегистрировать (активировать) в личном кабинете пользователя электронных услуг.
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