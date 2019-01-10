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В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года
10:43 10.01.2019 |
В столице планируют построить первый в Украине мусороперерабатывающий завод за 3,7 миллиардов гривен.
На проектные работы для его строительства решением Киевского городского совета «О бюджете города Киева на 2019» было заложено четыре миллиона.
Для строительства завода городские власти планируют привлечь частные инвестиции. Завершить проект планируется уже к концу 2021 года.
Сейчас крупнейшей свалкой Украины остается мусорный полигон №5 в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области. Свалка находится на грани экологической катастрофы, однако её не закрывают из-за отсутствия альтернатив.
Ранее ЭлектроВести писали, что французская компания Egis представила окончательный проект будущего мусороперерабатывающего завода, который летом начали строить у очистных сооружений «Львоводоканал» на улице Пластовой.
Кстати, завод во Львове будет перерабатывать 240 тысяч тонн отходов в год. Это будет первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс мощностью 240 тысяч тонн в год, построенный по европейскому образцу.
Также в г. Дергачи под Харьковом уже началось строительство комплекса по переработке мусора с возможностью сбора метана и дальнейшей его переработкой в электроэнергию. Сметная стоимость проекта почти 1,4 млрд грн.
К тому же, завод по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Дергачи Харьковской области будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года, сообщил заместитель мэра Харькова по вопросам ЖКХ Андрей Руденко.
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