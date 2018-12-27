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С 1 января в Киеве увеличится квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории
17:15 27.12.2018 |
Киевские власти анонсировали повышение квартплаты.
Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.
По его словам, это связано с повышением цен на электроэнергию, используемую для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.
"Растет цена электроэнергии для эксплуатации лифтов, освещения мест общего пользования, согласно решению Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ). Этот факт безусловно повлияет на увеличение стоимости содержания домов", - отметил Пантелеев.
Как пояснила начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, НКРЕКУ увеличила стоимость электроэнергии для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов на 60 коп. К этому времени тариф составляет 1,68 грн/кВт.
"С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос ... Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся с неработающими лифтами, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудования, то тогда это чревато тем, что не будет отопления", - рассказала чиновница.
Радченко отметила, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в стоимость содержания дома и придомовой территории.
"Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа должно быть согласовано как минимум за две недели с жителями, нужно проводить собрания, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, если люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать", - сообщила она.
Начальник управления ЖКХ отметила, что отключения лифтов и освещения можно будет избежать в домах, где функционируют объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). По ее словам, последние могут перекрыть разницу в тарифе за счет других ресурсов или достигнут согласия с жителями.
"С частными ЖЭКами будут проблемы ... То есть каждый поставщик по обслуживанию дома будет сейчас сам определяться, готов ли он нести убытки или не готов, то есть коммунальные ЖЭКи, ОСМД и ЖСК скорее всего будут работать как и раньше, а по информации от ДТЭК, уже 37 частных ЖЭКов написали официальное обращение (к компаниям-поставщикам - УНИАН) с просьбой отключить эти услуги по Киеву, чтобы не нести убытки", - рассказала Радченко.
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