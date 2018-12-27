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Снос Шулявского путепровода снова отложили
16:32 26.12.2018 |
Демонтаж Шулявского путепровода займет около трех месяцев
Шулявский путепровод в Киеве планируют полностью перекрыть для демонтажа весной 2019 года. Об этом в интервью 44.ua заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.
По его словам, столичные власти скорректировали график работ.
"Работы ведутся, хотя мы немного отстаем от первичного графика, он был скорректирован. Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы... Работы по демонтажу начнутся после полного перекрытия движения весной 2019 года. По нашим расчетам, демонтаж будет продолжаться около трех месяцев", - рассказал чиновник.
Давтян отметил, что одновременно с закрытием Шулявского моста запустят объезд соседними улицами по уже объявленным схемам.
На сегодняшний день восстановлено асфальтобетонное покрытие (в нижних слоях) части съезда с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы. Продолжаются работы по переустройству инженерных сетей части съезда с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и съезда с просп. Победы на ул. Александра Довженко. Также сейчас ведутся работы по демонтажу киосков.
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