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Запуск электронного билета в Киеве отложили в очередной раз
14:56 26.12.2018 |
Запуск продажи единого электронного билета для общественного транспорта в Киеве переносится на 2019 год.
Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы Киевской городской государственной администрации Екатерина Баранова.
Она отметила, что презентацию системы отложили по техническим причинам, связанных с организацией.
Что именно помешало запуску системы, в КГГА пока не уточняют, однако обещают сообщить позже.
По словам Барановой, продажа билетов начнется уже в следующем 2019 году.
Напоминаем:
26 декабря должна была состояться презентация единого электронного билета.
До этого, в сентябре мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что е-билет для проезда в общественном транспорте будут презентован в течение месяца. Он говорил, что работы по установке валидаторов завершаются, но "есть определенные технические моменты".
Позже в КГГА сообщили, что единый е-билет в наземном транспорте введут с 1 ноября и он будет работать в тестовом режиме.
Карточка будет стоить 40 гривен, ее будет необходимо зарегистрировать в личном кабинете.
По данным КГГА, карточку е-билета для общественного транспорта Киева можно будет приобрести в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках "Союзпечать", "Туринфо", "Т-Киоск". Также купить е-билет можно будет у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах.
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