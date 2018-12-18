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Кабмин выделит 2,5 миллиарда для строительства метро на Виноградарь
17:44 18.12.2018 |
Кабинет министров Украины сегодня примет решение о выделении 2,5 миллиарда гривень для строительства линии метро на столичный массив Виноградарь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на заседании правительства.
"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2,5 миллиарда гривень правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября КП "Киевский метрополитен" заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера ОАО "Киевметрострой".
В рамках первой очереди работ на участке длиной почти 4 километра предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.
Работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составляет 5,993 миллиарда гривень.
Программой социально-экономического развития столицы на 2018-2020 годы на строительство линии метро на Виноградарь предусмотрено 2,5 миллиарда гривень.
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