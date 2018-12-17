В Киеве вышел на маршрут первый электробус

С четверга, 13 декабря, электробус Skywell в Киеве вышел на свой первый маршрут 599 - от метро Харьковская до улицы Шептицкого.

Эксплуатацию осуществляет ООО «Транс-Сити», которое взяло в аренду экологический общественный транспорт. И даже настоящая зимняя погода со снегом не помешала.

Электробусы SKYWELL проходили тестовую эксплуатацию в Виннице.

Автобус тестировался в Виннице с 14 сентября. Специалисты провели мониторинг работы электробуса, технических возможностей и удобства для пассажиров.

Автобус марки «Skywell» - китайского производства. Автобус сертифицирован в Украине по европейским стандартам. Вместе с автобусом была доставлена ​​специальная зарядная станция, которая может зарядить аккумуляторы автобуса за три часа, одной зарядки хватит на целый рабочий день.