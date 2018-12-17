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В Киеве вышел на маршрут первый электробус
10:04 17.12.2018 |
С четверга, 13 декабря, электробус Skywell в Киеве вышел на свой первый маршрут 599 - от метро Харьковская до улицы Шептицкого.
Эксплуатацию осуществляет ООО «Транс-Сити», которое взяло в аренду экологический общественный транспорт. И даже настоящая зимняя погода со снегом не помешала.
Электробусы SKYWELL проходили тестовую эксплуатацию в Виннице.
Автобус тестировался в Виннице с 14 сентября. Специалисты провели мониторинг работы электробуса, технических возможностей и удобства для пассажиров.
Автобус марки «Skywell» - китайского производства. Автобус сертифицирован в Украине по европейским стандартам. Вместе с автобусом была доставлена специальная зарядная станция, которая может зарядить аккумуляторы автобуса за три часа, одной зарядки хватит на целый рабочий день.
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