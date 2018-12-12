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Столичные власти закрывают программу Карта киевлянина
17:44 12.12.2018 |
Киевские власти не будут продлевать договора с подрядчиками, участвующими в обслуживании Карт киевлянина, а саму программу планируют закрыть в конце 2018 года. Проект соответствующего решения, которое столичный мэр Виталий Кличко на днях внес на рассмотрение, опубликовано на сайте Киевсовета.
Срок действия договоров по нынешней системе истекает 31 декабря 2018 года. Взамен старой программы горадминистрация собирается запустить новую, расширенную программу с похожим названием Муниципальная карточка Карта киевлянина.
Как говорится в пояснительной записке, подписанные еще в марте 2012 года договора между КГГА, ООО Универсальные информационные технологии и КП Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ), на основании которых и действовала программа, истекают 31 декабря 2018 года, а автоматическое их продление не предусмотрено.
Новая муниципальная карта киевлянина кроме идентификационных данных и информации о начисленных льготах (включая проезд в общественном транспорте), будет иметь еще ряд функций, в частности, платежные. Выпуск карт, кроме Ощадбанка, сможет любое финучреждение, заключившее договор с ГИВЦ.
Карта будет также иметь транспортное приложение, которое будет представлять собой аналог "зеленой" карточки метро. В карте будет доступно еще и коммунальное приложение, где будет содержаться информация о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ.
Кроме этого, муниципальная карточка предусматривает наличие медицинского, торгового и образовательного приложений.
При этом, получить муниципальную карту смогут не только коренные жители Киева. В частности, ее может получить любой гражданин, как-то связанный со столицей:
* получатели каких-либо льгот и выплат из городской казны;
* перемещенные лица, стоящие на учете в Киеве;
* все зарегистрированные в столице;
* официально трудоустроенные в Киеве;
* учащиеся столичных школ, ПТУ и ВУЗов, а также их родители и опекуны.
Оформить новую карту киевлянина можно будет в аккредитованных банках. Пластик, согласно норм положения, должны выдать в течение 30 дней после подачи заявления.
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