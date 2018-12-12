Как изменится Киев за 2 года

Алексей Ермоленко / UBR.ua

Столичные власти подготовили и внесли на утверждение городского парламента проект стратегического плана мероприятий на 2019-2020, определив приоритетные направления бюджетных трат. Больше всего денег Киев намерен израсходовать на ремонт и реконструкцию прогнивших труб и вложить в общественный транспорт. Впрочем, немало внимания в КГГА уделили и вопросу энергоэффективности, дорогам и развязкам, а также паркам.

Сети и энергетика

Один из ключевых приоритетов киевских властей - городские коммуникации. Построенная еще в 50-60-е годы прошлого века инфраструктура изношена на 98%, и на сегодняшний день приносит множество проблем как самим коммунальщикам, так и простым горожанам. В структуре запланированных на ближайшие 2 года трат ремонт существующих и строительство новых сетей занимает немалую долю - «закопать в землю» город собирается 2 млрд грн.

Впрочем, уверяют эксперты, этих денег на масштабную реконструкцию не хватит. Максимум на что могут рассчитывать киевляне - исправное латание ржавых труб.

«2 млрд грн. - это очень мало. Если всерьез заниматься перекладыванием сетей, нужно никак не меньше 25 млрд грн. И затянется это на 6-7 лет. Выделенных стратегией средств хватит только на самые «горящие» направления», - рассказал экс-министр Алексей Кучеренко.

Отдельное внимание власти уделили энергоэффективности. На термомодернизацию муниципальных учреждений за 2 года хотят потратить свыше миллиарда гривен. А 700 млн. грн. выделяют на реконструкцию уличного освещения - планируют заменить ртутные лампы в фонарях на современные и экономичные диодные.

Не оставляют киевские власти и попыток завлечь в город иностранцев. Планы у мэра грандиозные - 5 млн. внешних и внутренних туристов в год. И это при том, что в первой половине 2018-го столица насчитала всего 850 тыс. заграничных туристов. А даже в рекордном 2012-м, когда Киев наводнили европейские футбольные болельщики, город насчитал 1,8 млн. путешественников.

В ближайшие 2 года на туристическую привлекательность город намерен истратить совокупно 380 млн. грн. Они пойдут на создание туристическо-информационных центров, монтаж новых и обновление существующих туристических пилонов и указателей на туробъекты, реконструкцию старых памятников и установку новых.

Отдельной строкой в планах города обозначено строительство сети общественных туалетов - на эти нужды, правда, выделяют всего 8,1 млн грн. за 2 года.

Зато на реконструкцию зоопарка в этот период закладывают аж 900 млн. грн.

Транспорт и дороги

А вот в транспортной части стратегии КГГА ставку делает на развитие общественного транспорта. На решение проблемы пробок путем оптимизации транспортных маршрутов, строительства и реконструкции мостов и путепроводов, расширения улиц планируют направить 12,8 млрд грн. С помощью этих мер, ожидают власти, удастся ускорить уличное движение на 15-20% и уменьшить протяженность пробок на 20-30%.

На общественный же транспорт хотят выделить порядка 20 млрд грн. Львиная доля пойдет на строительство метро на Троещину и Виноградарь. Но немало средств чиновники заложили на реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, закупку новых вагонов метрополитена, автобусов и троллейбусов. Должен заработать скоростной рельсовый транспорт на базе существующей железнодорожной и трамвайной инфраструктуры.

«Технически это двухсистемный поезд, способный ездить как по железнодорожным, так и по трамвайным путям. Наиболее приоритетным является заезд на Троещину по улице Бальзака», - пояснил суть проекта сокоординатор Совета по урбанистике Киева, журналист Григорий Мельничук.

Еще 250 млн. грн. город потратит на то, чтобы пересадить киевлян с маршруток и персональных авто на велосипеды. Деньги выделяют на строительство велодорожек.

«Киевсовет принял «велоконцепцию», в рамках которой должны построить около 10 магистральных велосипедных маршрутов. Сейчас есть один такой маршрут с Троещины до Европейской площади. Будет построен маршрут с Виноградаря на Подол, на Теремки, на Соломенку и так далее. Они должны быть рассчитаны на движение большого количества велосипедистов. Но, возможно, этих средств и не хватит», - рассказал Григорий Мельничук.

Впрочем, говорят эксперты, если суть реформы будет заключаться в выделении отдельной полосы для велосипедистов на существующих автодорогах, толку от нее будет немного.

Умный город

На информатизацию городского хозяйства киевские стратеги выделяют 320 млн грн. Эти средства пустят на реализацию концепции «Киев Смарт Сити 2020» - будут создавать и совершенствовать дата-центры, устанавливать датчики, камеры и прочее оборудование, автоматизировать городские службы и т.д. Цель проекта - свести всю информацию о городе в единый информационный кластер, с помощью которого управлять разрастающимся мегаполисом.

Кроме того, выделяет город средства на развитие системы раздельного сбора мусора, в том числе на программу обучения горожан бережному отношению к природе. Строительство и ремонт больниц (на Троещине, например, собираются построить новую муниципальную клинику стоимостью 760 млн. грн.), а также парков.

847 млн грн. уйдут на демеркуризацию территории завода «Радикал», 350 млн. грн. - на реконструкцию полигона твердых бытовых отходов №5. Эту городскую свалку вскоре закроют.