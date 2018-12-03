Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

Государственная Укрзалізниця намерена построить на Выдубичах новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту Киев-Пассажирский-Дарница-Борисполь-Аэропорт, и интегрировать линию с метро. Об этом и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов сообщил у себя в Facebook в ответ на вопрос о возможной остановке экспресса на Выдубичах.

"Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцю с метро. Остановка будет, но позже", - написал Кравцов.

Напомним, на второй день после запуска, по дороге сломался скоростной экспресс, который едет от железнодорожного вокзала Киева до аэропорта "Борисполь" - якобы произошли проблемы с двигателем. Некоторые пассажиры с чемоданами вышли из поезда, чтобы не опоздать на рейс.

В УЗ сказали, что "непогода испытывает всех транспортников". Компания заверила, что о поломке сообщили службам аэропорта - чтобы обеспечить посадку на рейсы всех пассажиров, которые оказались в сломанном экспрессе.