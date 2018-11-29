Финансовые новости
- |
- 29.11.18
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю
15:57 29.11.2018 |
Киевсовет разорвал договор аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске, 14-16
Сегодня, 29 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты расторгли договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16 с частным предприятием Маркон.
Как сообщает пресс-служба Киевсовета, основанием расторжения договора аренды является то, что арендатор грубо нарушает нормы срока работ.
В частности, как пояснили в Киевсовете, ООО Маркон должно было завершить строительство объекта в течение трех лет после оформления договора аренды земли, который был заключен еще в 2006 году. Кроме того, застройщик не доплатил городу 974,6 тыс. грн. Также фирма нарушила требования регулирования застройки исторической части города, отмечается в сообщении.
"В самом сердце столицы на Андреевском спуске, 14-16 застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля высотой около 30 метров. Несмотря на то, что максимально допустимая высотность сооружений на этом участке - 12 метров", - подчеркнули в Киевсовете.
Решение о расторжении договора аренды земельного участка поддержали 99 депутатов Киевсовета.
Напомним, на днях на месте возведения скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве начали демонтировать строительный кран.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16, до полного согласования проекта с градостроительным советом и общественностью. Однако строительство не прекратилось.
До этого Окружной административный суд отменил решение департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевсовета озапрете строительства отеля в столице по адресу Андреевский спуск, 14-16.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Больные места Порошенко. Как отклеить ярлыки «барыги» и «узурпатора»
|Совет директоров МВФ может рассмотреть вопрос об утверждении новой программы для Украины после 10 декабря
|Финансисты отмечают стабилизацию ситуации на наличном рынке
|Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю
|Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией
|Кабмин передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату
|Фискальная служба разъяснила новые правила ввоза авто «на евробляхах»
|Потребительские настроения украинцев в октябре значительно ухудшились, - GfK
|Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть
Это интересно
|Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу
|«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги
|Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли