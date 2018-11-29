Отеля на Андреевском спуске не будет: у застройщика забрали землю

Киевсовет разорвал договор аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске, 14-16

Сегодня, 29 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты расторгли договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16 с частным предприятием Маркон.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, основанием расторжения договора аренды является то, что арендатор грубо нарушает нормы срока работ.

В частности, как пояснили в Киевсовете, ООО Маркон должно было завершить строительство объекта в течение трех лет после оформления договора аренды земли, который был заключен еще в 2006 году. Кроме того, застройщик не доплатил городу 974,6 тыс. грн. Также фирма нарушила требования регулирования застройки исторической части города, отмечается в сообщении.

"В самом сердце столицы на Андреевском спуске, 14-16 застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля высотой около 30 метров. Несмотря на то, что максимально допустимая высотность сооружений на этом участке - 12 метров", - подчеркнули в Киевсовете.

Решение о расторжении договора аренды земельного участка поддержали 99 депутатов Киевсовета.

Напомним, на днях на месте возведения скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве начали демонтировать строительный кран.

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко обратился с требованием к застройщику остановить все работы по возведению скандального здания на Андреевском спуске, 14-16, до полного согласования проекта с градостроительным советом и общественностью. Однако строительство не прекратилось.

До этого Окружной административный суд отменил решение департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевсовета озапрете строительства отеля в столице по адресу Андреевский спуск, 14-16.