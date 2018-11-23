Финансовые новости
- |
- 23.11.18
- |
- 22:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть
18:47 23.11.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение тарифа на производство тепловой энергии компанией "Киевтеплоэнерго" на своих ТЭЦ на 22,3%, до 961,06 гривни за 1 Гкал (без НДС), с 1 января 2019 года.Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.
Согласно решению, НКРЭКУ также повысила тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций в 2 раза, до 981,81 гривни за 1 Гкал, но снизила тарифы на производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений на 17,4%, до 981,46 гривни за 1 Гкал.
Регулятор также снизил тариф компании на отпуск электроэнергии на 23,1%, до 140,94 коп/кВт-ч. (без НДС).
Также НКРЭКУ пересмотрела тарифы на производство электроэнергии и тепловой энергии на ТЭЦ других предприятий. Так, например, тариф на производство тепловой энергии компанией "Львовтеплоэнерго" на ТЭЦ-1 для нужд населения увеличится на 21,3%, до 1018,41 гривни за 1 Гкал; для нужд религиозных организаций - в 2 раза, до 1043,59 грн за 1 Гкал; при этом снизится тариф на производство тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений - на 31,3%, до 1044,19 гривни за 1 Гкал.
Тариф "Львовтеплоэнерго" на отпуск электроэнергии будет снижен на 28,6%, до 196,2 коп/кВт-ч. (без НДС).
Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало проект решения о повышении тарифа на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения с 1 декабря 2018 года на 32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал. Также предлагается увеличить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций до 1302,87 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.
Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" опубликован проект тарифов и на 2019 год, согласно которому тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% от действующего - до 1103 гривень за 1 Гкал, религиозных организаций - до 1171 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.
19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оценки устойчивости финансового сектора Украины к негативным шокам значительно улучшилась – опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд Лондона признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову, разрешил апелляцию
|Дефолта не будет. Почему Садовый, Ляшко и Тимошенко хотели сорвать бюджет-2019
|Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ – глава Минфина
|ГБР официально начинает работу с 27 ноября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацкомиссия одобрила повышение тарифа на тепло для киевлян на четверть
|Всемирный банк поможет создать скоростной коридор на Троещину
|Украинцы начали тратить больше средств на свои нужды, - исследование
|В Украине завершили сезон ремонта дорог
|Венгерская New Work открыла первый коворкинг в Украине
|Украина создала лучшие за 15 лет условия для бизнеса – глава Украинско-немецкой торговой палаты
|Ryanair может начать летать из Украины в Италию в 2019 году
Это интересно
|Уязвимость в немецкой системе e-паспортов позволяла выдавать себя за другого
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн
|В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом
|Honor 10 Lite: смартфон с экраном Full HD+, чипом Kirin 710 и Android 9.0
|Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап