Всемирный банк поможет создать скоростной коридор на Троещину

Инвестиционным донором проекта станет Международная финансовая корпорация

Столичная власть сотрудничает со Всемирным банком (ВБ) по разработке системы скоростного общественного транспорта для осуществления массовых перевозок. Об этом во время встречи с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщается на сайте мэра.

По его словам, речь идет о первом такой коридоре (маршруте) на Троещину.

"Сегодня мы сотрудничаем по разработке системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег - Троещину", - сказал Кличко.

В свою очередь, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Кату Сахконен отметила, что ВБ готов оказать техническую поддержку - технико-экономическое обоснование - чтобы разработать детальный план этого коридора.

В частности, на разработку ТЭО при поддержке Всемирного банка будет направлено около $1 млн грантовых средств. Кроме этого, ВБ рассматривает возможность выделения кредита на реализацию этого проекта. Протяженность такого коридора (маршрута) на Троещину составит 20 км.

Планируется, что основным донором инвестиции должна стать Международная финансовая корпорация.

"Международная финансовая корпорация может также предоставлять кредиты непосредственно вашему городу", - заверил председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пелмар.

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер на технико-экономическое обоснование строительства Подольсько-Выгуровской линии в направлении жилищного массива Троещина.

Ранее Киев получил от China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро.

