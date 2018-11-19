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В Киеве ужесточили правила размещения рекламы
12:59 19.11.2018 |
Киевский городской совет внес изменения в правила благоустройства города, ужесточив правила размещения рекламы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно принятому решению, отныне реклама (в том числе на транспорте коммунальной собственности) должна маркироваться на каркасе и содержать наименования распространителя внешней рекламы: телефон, номер разрешения и срок его действия.
Также Киевские власти изменили правила демонтажа рекламы. Установлено, что рекламные средства, которые размещены в охранных зонах инженерных конструкций, в случае возникновения аварийной ситуации демонтируются балансодержателем или собственником рекламных конструкций без возмещения убытков.
"Новыми правилами четко определено, что размещение объявлений, наклеек, надписей и т.д. осуществляется только в специально предназначенных местах. Реклама, размещенная на других элементах благоустройства, должна быть убрана владельцем или балансодержателем в течение недели",- отметил автор этого решения, депутат Киевсовета Андрей Андреев.
"Более того, в случае самовольного размещения рекламных средств на номер абонента, указанный в объявлении, будет осуществляться автодозвон с информированием о нарушении правил благоустройства. Интервал между набором - несколько минут. Автодозвон будет осуществляться до устранения нарушения и уплаты штрафа (в случае составления протокола об админнарушении)", - добавил он.
Напомним, в августе этого года власти Киева вместе с владельцами рекламных компаний разработали правила размещения внешней рекламы. Они, как предполагается, должны уменьшить ее количество на улицах города.
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