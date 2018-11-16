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По подсчетам Мининфраструктуры, строительство метро на Троещину обойдется в $3 млрд
21:15 16.11.2018 |
Китайская компания China Pacific Construction Group, разработавшая предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.
Об этом в ходе III Украинского форума Шелкового пути сообщил Го Ян, глава представительского офиса CPCG в Украине, передает корреспондент ЦТС.
"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил он.
Как уточнил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, согласно предварительным подсчетам, стоимость строительства четвертой линии метро Киева - от 2,5 до 3 млрд долл., и этот проект не может быть реализован без внешних капиталовложений.
Также Го Ян отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днипре.
Ранее ЦТС писал, что Киев уже получил от China Railway International Group предварительное технико-экономическое обоснование строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена. China Pacific Construction Group входит в консорциум с China Railway International Group.
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