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На ТЭЦ в Киеве установили фильтр, который снизит вредные выбросы в 30 раз
09:13 15.11.2018 |
В столице запустили в работу новый электрофильтр, который поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после осмотра электрофильтра, сообщает пресс-служба столичной власти.
"Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтров. Это теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух", - отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкция", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят уйти от технологии складирования золы.
Проектирование, установка и настройка электрофильтра были осуществлены на средства ТЭЦ. Стоимость - 96,8 млн грн.
Еще 4 электрофильтра, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.
Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочистки и рекультивация золоотвала - озера "Горячка".
"Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве был чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ соответствовала европейским стандартам", - добавил городской голова.
По его словам, прогресс в решении экологической проблемы, которая десятилетиями существовала на Левом берегу Киева, стал возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО "Еврореконструкция", НКРЭКУ и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.
Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах для около 270 тысяч жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет тому назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при его сжигании образуются золошлаковые отходы, которые складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоснащения.
Вместе с тем, мэр напомнил, что в Киеве также воплощают другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществление ремонтных работ на мусоросжигательном заводе "Энергия".
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