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В Киеве подняли тарифы на холодную воду
17:04 14.11.2018 |
В Киеве платежки за холодное водоснабжение и водоотведение в октябре сформированы с учетом повышенных тарифов.
Об этом говорится в сообщении АО «АК «Киевводоканал».
В компании отмечают, что с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для «Киевводоканала» установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды.
Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.
«Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвод холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа», объяснила в «Киевводоканале».
Отмечается, что в период с 1 октября по 13 октября применены тарифы за централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн/1 куб. м, централизованное водоотведение - 7,936 грн/1 куб. м.
В период с 14 по 31 октября: централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596/1 куб. м (то есть рост на 17,2%) и централизованное водоотведение - 9,504/1 куб. м (рост на 20,3%).
«Чтобы избежать путаницы в расчетах по двум тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18, и тарифа, который начался с 14.10.18. Следовательно, цена составит: централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м; централизованное снабжение холодной водой в октябре - 9,543 грн/1 куб. м; централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м", - пояснили в водоканале.
Также отмечается, что перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах размещена в сообщении на оплату услуг.
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