Власти Киева запретила грузовикам въезжать в город утром и вечером из-за пробок

Власти Киева ограничили транзит грузовиков через город с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в Facebook.

Симонов отметил, что ограничение въезда грузовиков позволит увеличить пропускную способность в часты пик на более чем 1,5 тыс. авто на каждом участке.

"Сейчас дороги в Киеве перегружены. В час пик пробки достигают красной отметки. Каждое утро в час пик на всех мостах столицы крупногабаритные автомобили занимают одну, а в определенных случаях даже две дорожные полосы. Тем самым создавая пробки и уменьшая пропускную способность легкового транспорта. И такая ситуация по всему городу", - написал он.

Чиновник сообщил, что контролировать соблюдение этого требования будет полиция.

Напомним, в мае этого года КГГА уже ограничивала въезд для грузовиков массой более 24 тонны. Тогда решение было обусловлено внезапным потеплением.