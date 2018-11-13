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Власти Киева запретила грузовикам въезжать в город утром и вечером из-за пробок
18:57 13.11.2018 |
Власти Киева ограничили транзит грузовиков через город с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов в Facebook.
Симонов отметил, что ограничение въезда грузовиков позволит увеличить пропускную способность в часты пик на более чем 1,5 тыс. авто на каждом участке.
"Сейчас дороги в Киеве перегружены. В час пик пробки достигают красной отметки. Каждое утро в час пик на всех мостах столицы крупногабаритные автомобили занимают одну, а в определенных случаях даже две дорожные полосы. Тем самым создавая пробки и уменьшая пропускную способность легкового транспорта. И такая ситуация по всему городу", - написал он.
Чиновник сообщил, что контролировать соблюдение этого требования будет полиция.
Напомним, в мае этого года КГГА уже ограничивала въезд для грузовиков массой более 24 тонны. Тогда решение было обусловлено внезапным потеплением.
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