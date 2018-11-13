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«Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепло до конца года
12:38 13.11.2018 |
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на тепловую энергию для населения до конца этого года, сообщает пресс-служба компании.
"В связи с повышением цены на природный газ "Киевтеплоэнерго" инициировало общественное обсуждение по корректировке действующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Проект касался тарифов на производство тепловой энергии для категории "население" и "религиозные организации". Однако, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, "Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 года тарифы меняться не будут", - сказано в сообщении.
В то же время отмечается, что после повышения цены на газ, 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому, когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.
Как сообщал УНИАН, ранее коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало проект решения о повышении тарифа на производство на своих ТЭЦ тепловой энергии для нужд населения с 1 декабря 2018 года на 32%, до 1038,8 гривни за 1 Гкал. Также предлагается увеличить тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для нужд религиозных организаций до 1302,87 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.
Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" опубликован проект тарифов и на 2019 год, согласно которому тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% от действующего - до 1103 гривень за 1 Гкал, религиозных организаций - до 1171 гривни за 1 Гкал с 478,56 гривни за 1 Гкал.
Сейчас в Киеве действуют тарифы на отопление без учета новой цены на газ. Данные тарифы будут неизменны, пока Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не примет решение об их пересмотре с учетом повышенной с 1 ноября этого года цены на газ.
19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.
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