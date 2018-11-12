Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с просп.Победы в Киеве планируется начать в январе 2019 года, при этом ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в том же 2019 году, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года", - сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В пресс-службе со ссылкой на информацию департамента транспортной инфраструктуры отметили, что реконструкция указанной транспортной развязки уже началась в текущем, 2018 году.

"Уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул.Гетмана на просп.Победы, ведется перекладка инженерных сетей на заезде с просп.Победы на ул.Александра Довженко", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Шулявский мост длиной 295м и шириной 14 м (четыре автомобильных полосы) был построен в 1964 году. В 1985 году он был расширен - построено 4 из 8 направлений клеверообразной развязки, мост средней части был расширен до 21м (до 6 автомобильных полос).

В 1990х годах под мостом расположился стихийный рынок, на котором в 2005-2007 годах произошла серия крупных пожаров, вследствие которых мост частично утратил несущую способность. При этом временно перекрывалось движение на нем.

После этого мост был укреплен дополнительными металлическими опорами, экспертиза доказала возможность его дальнейшей эксплуатации. В то же время заявлялось о постоянной перегруженности моста (12-13 тыс. автомобилей в час при пропускной способности 7,5-8 тыс.) и необходимости его капремонта или демонтажа (в пользу транспортной развязки другого типа). Рынок под мостом окончательно был ликвидирован лишь в 2011 году.

В 2015 году на мосту была проведена замена асфальтового покрытия.

В конце февраля 2017 года произошло частичное разрушение моста на Шулявском путепроводе.

Мост является частью Малой Окружной дороги с интенсивным автомобильным движением. По мосту проходит троллейбусная линия, по которой проходит четыре напряженных маршрута, а также около десятка автобусных маршрутов частных перевозчиков.

