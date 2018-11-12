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В Киеве раскрыли коррупционную схему по размещению парковок
09:27 12.11.2018 |
Прокуратура Киева совместно с Нацполицией разоблачила на системной коррупции группу должностных лиц коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".
Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, 4 должностных лица предприятия организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение на территории столицы парковок.
"Организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок "Киевтранспарксервис"", - говорится в сообщении.
"Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованию их в Управлении патрульной полиции в г. Киеве, проведением встреч с предпринимателями, при которых последние передавали должностным лицам неправомерное выгоды их "услуги"", - отметили в прокуратуре.
Согласно материалам следствия, за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов.
Сообщается, что 9 ноября во время получения для себя и других должностных лиц КП второй части неправомерной выгоды в сумме 33600 грн задержан один из участников преступной схемы - главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП "Киевтранспарксервис".
Ранее в ходе обусловленной встречи чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 14000 грн, отметили в прокуратуре.
"В дальнейшем под процессуальным руководством прокуратуры Киева следователями столичной полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое участников преступной группы, в том числе организатор", - говорится в сообщении.
Одного из фигурантов задержали в столичном аэропорту по возвращении из зарубежной поездки, других - на территории столицы.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
В прокуратуре сообщили, что на основании постановлений суда по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП "Киевтранспарксервис" и Управлении патрульной полиции в г. Киеве проведены обыски.
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