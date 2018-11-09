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Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м
14:42 09.11.2018 |
Киевская городская государственная администрация снизила на 27% с 31,52 до 23,09 гривен/кв.м отапливаемой площади тариф на услуги по централизованному отоплению, предоставляемые коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", для населения при отсутствии счетчика тепла.
Соответствующее распоряжение КГГА № 1902 принято 22 октября и вступило в силу со дня обнародования (опубликовано в газете "Крещатик") 9 ноября, передают Українські Новини.
При этом тариф на теплоэнергию для населения при наличии квартирного или домового счетчика снижен с 1354,78 до 1354,36 гривен/Гкал.
Кроме того, тариф на централизованную поставку горячей воды для населения при отсутствии полотенцесушителей снижен на 9% с 74,52 до 67,61 гривен/куб.м.
Как сообщали Українські Новини, 19 октября Кабинет Министров решил повысить цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
23 октября заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что тариф на теплоэнергию в Киеве не будет меняться в октябре-ноябре, ориентировочно новые тарифы могут быть введены с 1 декабря или 1 января следующего года.
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