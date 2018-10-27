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Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича
22:40 26.10.2018 |
Вертолетную площадка экс-президента Виктора Януковича будут использовать в культурных проектах Киева, а также, возможно, для транспортировки тяжелотравмированных бойцов АТО.
Об этом 26 октября заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
По словам Поворозника, территория конгрессно-выставочного центра "Парковый" будет использоваться в культурных и социальных проектах столицы.
"По результатам технической ревизии вертолетной площадки будет решен вопрос о его возможной эксплуатацию в санитарной авиации, в том числе для транспортировки тяжелотравмированных бойцов АТО в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
В комментарии "Украинской правде" Поворозник сообщил, что КП имеет ряд договоров с другими коммунальными предприятиями, которые обеспечат управления конгрессно-выставочного центра.
"Их сил хватает, чтобы сформировать единую команду, которая объективно могла бы управлять соответствующим объектом", - сказал Поворозник.
Он отметил, что КП должно эффективно обеспечивать использование этого имущества.
Поворозник рассказал, что в субботу состоится встреча со всеми арендаторами помещений выставочного центра.
Также заместитель председателя КГГА уточнил, что в случае необходимости город сможет проводить там мероприятия, в частности, там планируют форум связанный с налоговиками.
Он рассказал, что для площадей, которые до сих пор не сданы в аренду, будут искать как можно более эффективного использования.
Поворозник добавил, что сейчас решается вопрос целевого использования вертолетной площадки.
26 октября вертолетную площадку на Парковой аллее официально передали в управление КП "Центр организации дорожного движения" в Киеве.
КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта, в частности, занимается светофорами, дорожными знаками, шлагбаумами, "лежачими полицейскими", автоматизированными системами дорожного движения.
ГПУ с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко".
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