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Мостовой переход, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, сделают из бетона и стекла
11:48 19.10.2018 |
Пешеходно-велосипедный мост, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в программе «Завтрак с 1 + 1».
Так, по словам городского головы, мост соединит два туристических маршрута - парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый» и служить исключительно для пешеходов и велосипедистов. Мэр показал видеоролик о том, как будет выглядеть новый мост.
Он будет длиной 210 метров, ширина будет переменной - от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.
«С моста будет открываться удивительный вид на Днепр. Можно будет увидеть весь Киев. Этот мост сделает наш город еще более привлекательным для туристов », - отметил Виталий Кличко.
По словам мэра Киева, следующей весной будет завершена реконструкция Аллее художников. Поэтому планируют воплотить проект большого туристического маршрута, который будет начинаться от Пейзажной аллеи и завершаться возле Киево-Печерской Лавры.
Сам мост городские власти обещают презентовать киевлянам и гостям столицы в конце весны 2019 года.
«В конце следующей весной мы уже планируем открыть этот мост», - сказал Виталий Кличко.
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