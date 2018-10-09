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Киесовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы
15:21 09.10.2018 |
Киевский городской совет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч с 1 апреля по 1 ноября на 17 улицах столицы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета, передают Українськi Новини.
Отмечается, что, согласно обновленным правилам дорожного движения, скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/час до 50 км/час.
Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникла необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках.
Данные 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.
При этом в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/час.
Разрешенная скорость движения увеличена следующих участках: просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской); Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта); ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части); Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини); Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева); просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста); просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади); ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного); ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста); просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади); просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части); бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои); ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской); просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).
Как сообщали Українськi Новини, с 1 января 2018 года ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах 50 км/ч вступило в силу.
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