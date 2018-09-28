Киевсовет обратился к Верховной Раде с просьбой присоединить к столице поселок Коцюбинское

Соответствующее решение поддержали 90 депутатов, передает пресс-служба горсовета.

На сегодняшний день территория поселка относится к Киево-Святошинскому району Киевской области. А граница проходит по действующей городской черте Киева между застроенной территории поселка и лесом Святошинского лесопаркового хозяйства.

В Киевсовете также отметили, что Коцюбинское является анклавом Киева и не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что от присоединения община Коцюбинского только выиграет - как в экономическом плане, так и в инфраструктурном: жители получат столичную прописку, смогут лечиться в городских больницах, а дети будут ходить в киевские школы.

Жители самого поселка также поддерживают данную инициативу, однако окончательное решение о присоединении должна принять Верховная Рада, поскольку, согласно действующему законодательству, границы города Киева устанавливаются именно парламентом.