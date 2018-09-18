В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

На столичному Южном мосту ремонтники будут работать всегда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время «прямой линии» в городском Контактном центре заявил заместитель генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Валентин Осипов.

По его словам, мост испытывает запредельные нагрузки и нуждается в постоянном обновлении деформационных швов на стыках и других работах по поддержанию его работоспособного состояния.

«Сейчас на эстакадной части Южного моста проводятся работы на стыках. Эти локации называются деформационными швами. Выход из строя деформационных швов вызван двумя причинами: возраст моста - ему уже более 30 лет и, самое главное, - запредельные нагрузки, которые он сейчас испытывает», - сказал Осипов.

Он отметил, что когда строили мост, то расчет интенсивности движения был порядка 10 тыс. автомобилей в сутки, нагрузка одного транспортного средства - 10 тонн.