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В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда
17:28 18.09.2018 |
На столичному Южном мосту ремонтники будут работать всегда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время «прямой линии» в городском Контактном центре заявил заместитель генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Валентин Осипов.
По его словам, мост испытывает запредельные нагрузки и нуждается в постоянном обновлении деформационных швов на стыках и других работах по поддержанию его работоспособного состояния.
«Сейчас на эстакадной части Южного моста проводятся работы на стыках. Эти локации называются деформационными швами. Выход из строя деформационных швов вызван двумя причинами: возраст моста - ему уже более 30 лет и, самое главное, - запредельные нагрузки, которые он сейчас испытывает», - сказал Осипов.
Он отметил, что когда строили мост, то расчет интенсивности движения был порядка 10 тыс. автомобилей в сутки, нагрузка одного транспортного средства - 10 тонн.
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