​Первый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в Киеве

ТРЦ Ocean Mall

Нидерландская компания со шведскими корнями IKEA в следующем году откроет свой первый магазин в Украине. Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4000 кв м с киевским ТРЦ Ocean Mall девелопера Вагифа Алива, рассказали LIGA.net три собеседника на столичном рынке коммерческой недвиджимости.

Сейчас компания ведет переговоры с другими торговыми центрами об открытии магазинов в формате city store.

Варианты для старта

Поначалу IKEA планировала открыть первый магазин в Украине в строящемся столичном ТРЦ - Южный (Голосеево), но потом шведы передумали, рассказывает LIGA.net директор торгового центра на правах анонимности. "Они арендовали около 4 000 кв м в ТРЦ Ocean Mall, который в следующем году откроется рядом с ТРЦ Ocean Plaza", - сообщил он.

Директор консалтинговой компании, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с другими ТРЦ в Киеве, а после открытия нескольких магазинов в столице планирует выходить в регионы. Пока IKEA планирует развивать магазины небольшого формата city store площадью 3500-5000 кв м.

В пресс-службе IKEA не ответили на запрос LIGA.net. Глава наблюдательного совета компании Мандарин Плаза (контролирует девелоперские проекты Вагифа Алиева) Александр Черницкий сказал, что "первоочередное право озвучивать свои новости принадлежит IKEA".

Компания уже разместила объявления о поиске сотрудников в сфере IT, продаж, логистики, закупок и пр.

Жесткая конкуренция

Это третья попытка IKEA выйти на украинский рынок. Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году. Тогда она так и не смогла получить участок леса площадью 70 га, поскольку киевские власти выступили против вырубки деревьев. Вторую попытку IKEA предприняла в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но уже через год без объяснения причин объявила об уходе из Украины. IKEA планировала инвестировать в свои проекты, по разным оценкам, от $1,5 млрд до $2 млрд.

"Сейчас компания не планирует строить крупные ТЦ в нашей стране и начнет с малых форматов", - рассказывает LIGA.net директор консалтинговой компании, который попросил не называть его имени.

Выход шведского гиганта гораздо сильнее отразится на рынке ритейла, чем появление первого магазина H&M, рассказывает LIGA.net коммерческий директор девелоперской компании Будхаус Групп Максим Гаврюшин.

«Сегмент, в котором работает H&M в Украине уже достаточно широко представлен. Например, только за последнее время в Украине активизировались три турецкие сети - DeFacto, Koton, LC Waikiki. А вот сегмент, в котором работает IKEA в стране практически свободен», - говорит он.

Больше всего пострадают компании, которые завозят продукцию сети в Украину по каталогам и продают ее в своих магазинах под вывеской IKEA. После открытия официального магазина сети у предпринимателей не будет необходимости импортировать этот товар самостоятельно, считает директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

IKEA - сильный игрок на рынке ритейла, признает CEO компании Zeebra (сеть товаров для дома Butlers, косметики Glossip) Дмитрий Ермоленко. По его мнению, успех будет зависеть от стоимости товара. "Например, H&M завозит продукцию по курсу 29 грн за евро, что ниже официального курса. Мне кажется, что IKEA тоже будет поставлять продукцию по разумным ценам", - прогнозирует он.

Дмитрий Ермоленко говорит, что для его компании появление IKEA - это вызов, который может заставить сеть пересмотреть ассортимент и отказаться от продажи некоторых видов товара.