В Киеве сорвался тендер на строительство метро на Виноградарь

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен отменил тендер по продлению Сырецко-Печерской линии подземки в сторону Виноградаря, стоимостью 5,9 млрд грн. из-за обнаруженных проблем с банковской гарантией одного из участников закупки ПАО «Киевметрострой».Это следует из сообщения в системе публичных закупок ProZorro.

Причина - неправомерные действия и решения заказчика публичных закупок, нарушающие требования закона Украины "О публичных закупках".

Как утверждают Наші Гроші, данные об отмене тендера были обнародованы в системе за час до того, как коллегия Антимонопольного комитета должна была принять решение по этой гарантии Киевметростроя по жалобе другого участника торгов ООО Строительная компания Адамант.

На предыдущих заседаниях коллегии АМКУ Адамант обнародовал данные об уголовном производстве Шевченковского отделения полиции №12018100100008686. Полиция выяснила, что гарантия Киевметростроя имела дефекты достаточные для того, чтобы метрополитен отклонил ее как несоответствующую тендерной документации, отмечает издание.

Сообщается, что заказчик требовал, чтобы участники торгов подали безусловные и безотзывные гарантии на сумму 29,9 млн грн. Эти средства метрополитен мог бы забрать себе, если бы участник в случае победы на аукционе по собственным причинам отказался от подписания соглашения на выполнение работ. В общем, эти гарантии нужны для борьбы с так называемыми "тендерными троллями" и недобросовестными участниками, уточняет издание.

Условиями тендера требовалось, чтобы гарантия вступила в силу до конечной даты подачи предложений 13 июля. Метростроевцы 10 июля получили в банке Глобус гарантию, которая приобретала силу только через пять дней после размещения Киевметростроем указанной суммы 29,9 млн грн. При этом размещение средств должно было состояться на основании договора о банковской гарантии.

По данным Адамант, который получал гарантию в банке Глобус и ознакомился с материалами уголовного производства полиции, у банка и метростроевцев были свои экземпляры договора о банковской гарантии, которые отличались между собой. Банковский экземпляр содержал вышеуказанный пункт о пятидневном сроке вступления в силу после размещения средств. А в тексте договора о предоставлении гарантии, который метростроевцы подали в составе своей тендерного предложения, такого пункта не было. К тому же этот договор был размещен в ProzZorro без наложения электронной цифровой подписи, а затем со стороны банка был подписан не тем лицом, которое подписывала банковскую гарантию.

Эти признаки указывали на то, что Киевметрострой на самом деле мог не положить на депозит в банке необходимые 29,9 млн грн. Но получил документ самой банковской гарантии. Проблема заключается в том, что заказчик по такой гарантии потом не получил бы средств.

Отмечается, что такие виды "условных" гарантий действительно практикуются в отдельных банках и стоят значительно дешевле безусловных гарантий. Например, нормальной безусловную гарантию для тендера по цене 6 млрд грн фирма должна заплатить банку около 1 млн грн в виде комиссионных. За "условную" гарантию, вступление в силу которого определяется отдельным соглашением, банк может получить на уровне 1-1,5% от размера гарантии (в данном случае от 29,9 млн грн).

Кроме того, по такой "условной" гарантии участник тендера может не класть на депозит необходимую залоговую сумму, таким образом, не замораживая собственные средства на время тендера. И заказчик может проверить действительно ли внесены средства на депозит только если отдельно обратится в банк с точно сформулированным вопросом, и добьется от банкиров нормального ответа.

На первых заседаниях по жалобе Адаманта представители Киевского метрополитена настаивали на законности банковской гарантии Киевметростроя. Однако они не смогли подтвердить, что метростроевцы действительно внесли средства на депозит именно 10 июля, как это было указано в гарантии. Поэтому перед вынесением решения АМКУ метрополитен решил отменить торги из-за невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок.

Напомним, метрополитен ранее отклонил предложение Адамант из-за претензий к оформлению справок о наличии образования и рабочего стажа в нескольких работников фирмы. Адамант оспаривал его отклонение в АМКУ, и если коллегия подтвердила правомерность отклонения этой фирмы, но при этом удовлетворила ее жалобу по дефектности банковской гарантии Киевметростроя, то заказчик все равно был бы вынужден отменить тендер из-за недостаточности количества участников для открытых торгов.

На торги были поданы три предложения:

- от ПАО Киевметрострой - планировал вести работы самостоятельно.

- от ЗАО Интербудтоннель - планировал привлечь субподрядчиком ПАО Днепрометрострой, которое в качестве опыта заявило строительство метрополитена в Днепропетровске по соглашению от 1999 года.

- от ООО Строительная компания Адамант (Мукачево) из группы Укрбуд. Компания планировала привлечь субподрядчиком ЗАО Южспецстрой, которое строило в Харькове участок метро от станции Проспект Победы до станции Научная и Алексеевская.