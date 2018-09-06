Первый магазин Decathlon откроется в «Ритейл Парке Петровка» в I кв.-2019

Французский бренд спортивной одежды Decathlon, входящий в международную группу Auchan Group, планирует в первом квартале 2019 года открыть в "Ритейл Парке Петровка" по ул. Бандеры, 15 в Киеве первый магазин в Украине.

"Открытие запланировано на первый квартал 2019 года в Retail Park Petrivka", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" на страничке в Facebook представитель бренда.

Как сказала коммерческий директор компании "Ceetrus Украина" (ранее "Иммошан Украина") Анна Корягина в ходе пресс-завтрака во вторник в Киеве, компания работает над привлечением в Украину и других семейных брендов группы Auchan, однако пока детали не разглашаются.

По ее словам, недавно в "Ритейл Парке Петровка" также состоялось техническое открытие зоны в формате entertainment для детей ZKIDZ club площадью около 2,5 тыс. кв. м.

"Изначально проект был создан в Венгрии, сейчас он становится также международным, недавно был открыт в Минске. Это многофункциональное пространство для детей, которое объединяет школу единоборств, зону виртуальной реальности, 3d-making и др.", - уточнила А.Корягина.

Как сообщалось, первая очередь "Ритейл Парка Петровка" площадью 12 тыс. кв. м открылась в марте 2018 года.

Арендаторами ритейл-парка выступают LC Waikiki, Comfy, "Дитяча Планета", Jysk, ARGO, а также сеть зоомаркетов "ZooLand".