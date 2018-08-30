АМКУ увидел сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

В Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) открыли дело по признакам «антиконкурентных согласованных действий» во время тендера на ремонт Шулявского моста. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

«Распоряжением административной коллегии Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 29 августа 2018 г. № 60-50/рп/к начато рассмотрение дела № 108/60/50-рп/к.18 по признакам совершения ООО «Спецстрой-плюс» (идентификационный код 36590344) и ООО «Северо-украинский строительный альянс» (идентификационный код 35129952) нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 и пунктом 4 части второй статьи 6 закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов во время участия в процедуре закупки «Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ожидаемая стоимость процедуры закупки - 608 млн 570 тыс. 279 грн.

В комментарии «Радио Свобода» председатель киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий отметил: «Уже сегодня можно говорить о наличии признаков нарушения компаниями-победителями тендера ст. 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции». Мы видим в этой истории искажение результатов тендера в результате антиконкурентных согласованных действий, и именно поэтому открываем дело».

В частности, в ведомстве обращают внимание на разницу между предложениями финалистов тендера - ООО «Спецстрой-плюс» и ООО «Северо-украинский строительный альянс», которые связывают с народным депутатом Максимом Микитасем - всего в одну тысячу грн, а также на поддельный отзыв-рекомендацию «Спецстрой-плюс» об успешном выполнении похожего ремонта. В то же время, подчеркивает Хмельницкий, две другие компании по ряду несоответствий в документах к аукциону вообще не допустили.

Кроме того, в Антимонопольном комитете обнаружили, что IP-адреса, с которых компании-финалисты конкурса «Спецстрой-плюс» и «Северо-украинский строительный альянс» выходили на аукцион, принадлежат одному провайдеру и почти идентичны. Также в АМКУ установили, что фирма «Спецстрой-плюс» предоставила победителю беспроцентную возвратную финансовую помощь в размере 5 млн грн со сроком возврата до 2023 года.

Хмельницкий отмечает, что в случае принятия решения о сговоре между компаниями «Спецстрой-плюс» и «Северо-украинский строительный альянс» во время тендера на реконструкцию Шулявской развязки эти фирмы будут оштрафованы до 10 процентов от своего дохода за прошлый год.

«Также на три года им запрещается участвовать в закупках. Однако отменить этот тендер по Шулявской развязке Антимонопольный комитет не может», - добавляет Хмельницкий.

Ранее программа «Схемы» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала UA: Первый) сообщала, что к финальному аукциону на ремонт Шулявского моста допустили две компании, которые имеют финансовые связи с одним народным депутатом - Микитасем, а во время аукциона фирма с меньшей ставкой по неизвестным причинам отдала свой первый шаг. Это может свидетельствовать о том, что компании связаны между собой, а тендер был формальным, говорится в расследовании.

Отмечается, что Микитась в прошлом известный столичный застройщик, который, как фиксировали «Схемы», летал вместе с городским головой Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете.

Сам Кличко в комментарии «Схемам» отрицал связи с Микитасем: «У меня друзей нет (в том), что касается работы киевской мэрии».

В отношении данных о том, что тендер состоялся с нарушениями, мэр ответил так: «Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым происходящим тендером».