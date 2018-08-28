Туристический поток в Киев увеличился на 25%

С начала 2018 года Киев посетило больше 850 тыс. иностранных туристов, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает сайт 44.ua, об этом во время пресс-брифинга сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

"Каждый год, начиная с 2015 года, Киев восстанавливает позиции туристического центра страны. Турпоток в первом полугодии 2018-го по сравнению с прошлым периодом 2017 вырос почти на 25%. Сейчас Киев посетили больше 850 тыс. иностранных туристов. Если в 2016-2017 годах мы понимали, что до кризисного периода нам еще далеко, то сейчас видим, что в этом году мы почти подошли к отметке 2013 года", - сказал Тараненко.

По его словам, после проведения Евро-2012 город и страна в целом стали узнаваемыми среди европейских туристов.

"Тогда был зафиксировано рекордное количество иностранных туристов - 1,8 млн иностранцев и примерно 2,5 млн внутренних туристов. Думаем, что в этом году мы или догоним показатели 2013 или даже сделаем их больше. У нас стоит план 2 млн иностранных туристов", - уточнил чиновник.