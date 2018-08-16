Фонд гарантирования не смог продать землю на Оболони за 3,3 миллиарда

Фонд гарантирования не смог провести торги по продаже земельных участков "Родовид Банка" площадью 113,5 га в Киеве из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщает Finbalance.

Стартовая цена участка, по сравнению с предыдущим аукционом, была снижена на 400 млн грн и составила 3,3 млрд грн.

Речь идет о земельном участке для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых зданий и объектов социального и культурного назначения площадью 113,5298 га на севере Киева в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная (Оболонь).

Этот земельный участок находится в залоге НБУ под рефинансирование Родовид Банка (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд гривен) и изначально принадлежал фирме, близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В феврале 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул земельный участок в собственность "Родовид банка".

Ранее сообщалось, что указанный земельный участок был незаконно переоформлен и продан.

Путем фальсификации документов всего лишь за месяц землю банка в столице было трижды перепродано.

В 2007 году издание "Коммерсант" сообщало, что указанный земельный участок имеет ряд ограничений, в частности, на нем расположены защитные прибрежные полосы и газопровод высокого давления.

Газопровод перед началом строительства жилья необходимо перенести - ближе чем на 200 м от него строить жилье запрещено.

По предварительным оценкам, стоимость переноса трубы составляет 400 миллионов долларов. Еще около 200 млн долларов инвестору придется вложить в инженерную подготовку территории и прокладку сетей.