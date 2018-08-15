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Киев запустил проект по прокату велосипедов «Bike sharing»
13:44 15.08.2018 |
Киевская городская государственная администрация запустила проект по прокату велосипедов "Bike sharing".
Об этом говорится в сообщении партнера проекта Nextbike, передают Українськi Новини.
Арендовать велосипед в Киеве можно на 33-х специальных площадках.
В частности, такие локации в центре столицы будут возле парка имени Тараса Шевченко напротив красного корпуса КНУ им.Шевченко, у Золотых Ворот, несколько - на улице Крещатик, а также Майдане Незалежности.
Люди смогут перемещаться от площадки к площадке, пользуясь картой в мобильном приложении.
Велосипеды оборудованы GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки.
На них нанесена специальная легкоузнаваемая маркировка.
Цена проката составляет 30 гривен за 30 мин.
Велосипедом можно будет пользоваться не более 12 часов в день.
Также можно купить месячный абонемент за 199 гривен и каждые первые 30 минут будут бесплатными.
Абонемент на сезон (девять месяцев) будет стоить 899 гривен.
Если велосипед не будет возвращен в течение 12 часов - будет насчитан штраф в размере 1 тыс. гривен.
Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намеревалась провести инвестиционный конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по обустройству дорожной инфраструктуры для функционирования электромобилей и созданию туристической сети их проката.
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