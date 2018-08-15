Киев запустил проект по прокату велосипедов «Bike sharing»

Киевская городская государственная администрация запустила проект по прокату велосипедов "Bike sharing".

Об этом говорится в сообщении партнера проекта Nextbike, передают Українськi Новини.

Арендовать велосипед в Киеве можно на 33-х специальных площадках.

В частности, такие локации в центре столицы будут возле парка имени Тараса Шевченко напротив красного корпуса КНУ им.Шевченко, у Золотых Ворот, несколько - на улице Крещатик, а также Майдане Незалежности.

Люди смогут перемещаться от площадки к площадке, пользуясь картой в мобильном приложении.

Велосипеды оборудованы GPS-навигатором и системой дистанционной блокировки.

На них нанесена специальная легкоузнаваемая маркировка.

Цена проката составляет 30 гривен за 30 мин.

Велосипедом можно будет пользоваться не более 12 часов в день.

Также можно купить месячный абонемент за 199 гривен и каждые первые 30 минут будут бесплатными.

Абонемент на сезон (девять месяцев) будет стоить 899 гривен.

Если велосипед не будет возвращен в течение 12 часов - будет насчитан штраф в размере 1 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация намеревалась провести инвестиционный конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по обустройству дорожной инфраструктуры для функционирования электромобилей и созданию туристической сети их проката.