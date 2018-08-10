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Киев объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего предприятия
15:00 10.08.2018 |
Коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по определению исполнителя услуг по обустройству предприятия по переработке (обработке) и захоронению бытовых отходов, образующихся в Киеве.
Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.
Конкурс проводится на основании, в частности, решений Киевского городского совета "О некоторых вопросах по обращению с бытовыми отходами на территории города Киева" и "О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города Киева".
Конкурс будет проходить в два этапа: на первом этапе осуществляется оценка соответствия участников квалификационным требованиям, на втором - рассмотрение и оценка предложений.
Участниками конкурса могут быть субъекты хозяйствования всех форм собственности.
Количество участников конкурса не ограничивается.
Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 28 августа.
Как сообщали Українськi Новини, Киевская горадминистрация начала процесс частичного укрытия минеральным грунтом территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.
Киевская горадминистрация намерена построить 5 центров сортировки твердых бытовых отходов.
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