Киев объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего предприятия

Коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации "Киевкоммунсервис" объявило конкурс по определению исполнителя услуг по обустройству предприятия по переработке (обработке) и захоронению бытовых отходов, образующихся в Киеве.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

Конкурс проводится на основании, в частности, решений Киевского городского совета "О некоторых вопросах по обращению с бытовыми отходами на территории города Киева" и "О введении в действие решения конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города Киева".

Конкурс будет проходить в два этапа: на первом этапе осуществляется оценка соответствия участников квалификационным требованиям, на втором - рассмотрение и оценка предложений.

Участниками конкурса могут быть субъекты хозяйствования всех форм собственности.

Количество участников конкурса не ограничивается.

Заявки на участие в конкурсе начнут принимать с 28 августа.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская горадминистрация начала процесс частичного укрытия минеральным грунтом территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.

Киевская горадминистрация намерена построить 5 центров сортировки твердых бытовых отходов.