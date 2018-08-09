Финансовые новости
- |
- 09.08.18
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки
10:22 09.08.2018 |
Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабской площади.
Об этом в радиоэфире рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
«Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться с Крещатика до Бессарабки, путем перекрытия улицы, практически наполненной припаркованными авто», - отметил чиновник.
По его словам, этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города.
«В целом, Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на пределе. Соответственно, сейчас мы развиваем пешеходные зоны, устанавливаем парковочные столбики, чтобы автомобилисты не заезжали на тротуары», - подчеркнул Рахматуллин.
Чиновник также напомнил, что согласно новой транспортной политике, сейчас в Киеве реализуется проект "Пешеходный Подол".
Как сообщал УНИАН, с 1 мая на Подоле расширена пешеходная зона на Контрактовой площади и улице Сагайдачного, также усовершенствована схема движения транспорта.
Далее планировалось изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая и Братская, что увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планировалось перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовому дому.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В США раскрыли требования к РФ в рамках новых санкций по «делу Скрипалей»
ТОП-НОВОСТИ
|Екатерина Рожкова: к осени мы финализируем и представим стратегию макропруденциальной политики
|Энерготаможня подала апелляцию по штрафу 7 млрд грн для Коболева
|Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы
|Почему ВСУ побеждают оккупантов в противотанковой «перестрелке»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки
|В Киеве тысячи незаконных точек с шаурмой, власти начали демонтаж
|Началась стройка еще одного аэропорта на Западной Украине
|Жители Киева с августа будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно
|В Киеве 25% квартир покупают для сдачи в аренду
|ГСЧС в Киеве подала иск к 13 торговым центрам с требованием запретить эксплуатацию части помещений
Это интересно
|Volkswagen сделает Seat «молодежным» конкурентом Alfa Romeo
|Сотрудники Ford уже получили экзоскелеты
|Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
|SpaceX повторно запустила новую версию ракеты Falcon 9. Она рассчитана на 100 запусков
|В США запретили военным пользоваться приложениями с геолокацией
|В США сервисы по обработке платежей стали жертвами кибератак из Луганска
|Умные колонки будут отпугивать грабителей от вашего дома... разговорами