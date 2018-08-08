В Киеве тысячи незаконных точек с шаурмой, власти начали демонтаж

Киевская власть начала демонтаж нелегальных передвижных точек по продаже шаурмы.

Об этом сообщил Громадському радио Тарас Панчий, первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА.

В Госпродпотребслужбе создали 16 групп, которые проводят обследование средств передвижной торговли.

Имеющие нарушения перенаправляют на департамент городского благоустройства, который и занимается последующей проверкой разрешительной документации.

"Все те точки, которые передаст нам Госпродпотребслужба из-за того, что у них отсутствуют разрешительные документы, они будут максимально быстро демонтированы. То есть автомобили (передвижные точки продаж) будут перемещаться на штрафплощадку. Сейчас таких незаконных объектов больше 1 тысячи", - отметил Панчий.

Всего в городе работает 8 демонтажных бригад. До конца года их количество планируется увеличить.

Как сообщалось, по состоянию на 2 августа в Киеве зафиксировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией из-за отравления шаурмой.