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Жители Киева с августа будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно
14:28 07.08.2018 |
Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих там людей и от типа дома.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
«Расчет платы будет зависеть от количества зарегистрированных в каждой квартире. На наш взгляд, это является справедливым подходом, потому что продуцируем мусор мы все, поэтому абсолютно некорректно привязывать оплату за мусор к каким-то другим факторам», - сказал он.
По его словам, появление отдельной услуги по вывозу мусора обусловлено тем, что с 10 июня полноценно вступил в силу Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Новый закон не предусматривает, что в услугу по управлению многоквартирными домами входит вывоз ТБО.
Пантелеев отметил, что плата будет зависеть не только от количества зарегистрированных, но также от средней нормы накопления отходов в зависимости от типа дома и от тарифа предприятия, которое вывозит мусор.
К примеру, норма накопления отходов у общежитий составит 1,39 куб. м, у домов с мусоропроводами - 1,93 куб. м, у домов без мусоропроводов - 2,15 куб. м, а тариф коммунального предприятия «Киевкоммунтранс», победившего в конкурсе по вывозу отходов, составляет 115,09 грн за куб м.
По словам замглавы КГГА, в среднем тариф составит 20-25 грн за одного человека в месяц, то есть существенного увеличения по сравнению с предыдущим тарифом, который основывался на площади квартиры, не произойдет.
Таким образом, теперь тариф на содержание придомовой территории станет меньше, поскольку в него не будет включена услуга по вывозу мусора, добавил Пантелеев.
Замглавы КГГА признал, что в столице существует проблема по регистрации фактически проживающих людей. Поэтому он призвал киевлян добровольно известить власти о действительном количестве проживающих, чтобы не привести к перенакоплению ТБО в мусорных баках.
«Та нормативная база, которая готовится Минрегионом, которая будет регламентировать процесс начисления платы за услугу, она содержит в себе фактическое проживание, но мы начинаем работать уже сейчас. Мы обращаемся к киевлянам с просьбой добровольно прислать нам информацию о том, сколько у них проживает человек. Это сделает начисление по каждому дому сбалансированным, это не даст тарифу безосновательно изменяться в большую сторону», - сказал он.
По его словам, соответствующую информацию жители столицы смогут предоставить в свободной форме в один из 70 центров коммунального сервиса.
Как сообщал УНИАН, новый завод по переработке мусора в столице планируют построить в течение следующих двух-трех лет.
В октябре 2016 года Киевсовет утвердил план мероприятий по экобезопасности полигона твердых бытовых отходов №5 в период 2016-2018 годов с бюджетом в 300 млн грн.
В целом до октября 2018 года планируется полностью закрыть полигон ТБО в Подгорцах.
По данным столичных властей, 67% ТБО, образующихся в столице, захороняются на полигонах №№ 5, 6 и других, 23% утилизируются на заводе «Энергия», еще 10% сортируются и перерабатываются.
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