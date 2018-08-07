ГСЧС в Киеве подала иск к 13 торговым центрам с требованием запретить эксплуатацию части помещений

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве опубликовало перечень из 33 объектов, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности. В списке - 13 киевских ТЦ, два универмага, концерт-холл Freedom, клиника Медиком, школы и больницы. ГСЧС подала иск в административный суд Киева с требованием запретить эксплуатацию части каждого из этих зданий.

Госслужба проверила 1454 объектов массового скопления людей - кинотеатры, торговые центры, больницы, школы и рестораны после пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня (Россия) в конце марта. «На проведение проверок премьер-министр Владимир Гройсман отвел три месяца», - сообщили LIGA.net в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Нарушения были найдены в 33 объектах. Среди них - 13 крупных торговых центров: Магелан, Domosfera, Полярный, Атмосфера, Украина, Центрум, Квадрат на Гната Юры, Sky Mall, две Аркадии, Мармелад и Район.

Претензии у проверяющих также возникли к универмагам Детский мир и Киев, концерт-холлу Freedom, клинике Медиком, некоторым школам и больницам.

«ГСЧС в Киеве подала иск в административный суд с просьбой наложить запрет на использование наиболее опасных с пожарной точки зрения помещений. Речи о полном закрытии каждого объекта не идет», - сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

Что это значит для бизнеса? Нам запретили эксплуатировать часть паркинга, который находится под Ашаном, говорит директор ТЦ Sky Mall Юлия Ванченко. «Ранее там был пожар и все системы не успели восстановить. Сейчас как раз занимаемся этим вопросом и к моменту судебного заседания подготовим все документы об исправлении ситуации. Самого Sky Mall эта ситуация не касается», - уверяет Ванченко.

Директор ТЦ Квадрат на Гната Юры Виталий Соха сообщил LIGA.net, что замечания они получили и намерены их исправить. «В суде мы намерены отстоять свою правоту», - говорит он.

Частичное закрытие торгового центра может повлиять на эффективность его работы, признает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов. «Без продовольственного оператора ТЦ плохо работает, а закрытие развлекательной зоны может привести к сокращению покупательского потока на 70%», - говорит он. В некоторых случаях не соблюдать требования пожарной безопасности может администрация конкретного магазина, а не ТЦ. И тогда собственник торговой точки обязан будет платить арендную плату даже за неработающий магазин или писать заявление о расторжении договора аренды, говорит Непоседов.

Что грозит компаниям, которые не смогут отстоять правоту? Суд может вынести решения о приостановлении работы до устранения несоответствий и предприятия обязаны выполнить предписание, говорит директор юркомпании Прима лидер групп Дина Дрыжакова. Затем, по ее словам, суд даст определенное время на устранение проблем - скорее всего это займет от месяца до трех. Возобновить работу можно только после получения акта и протокола, что проблемы были устранены, а работа предприятия снова разрешена. "Это длительный процесс", - говорит Дрыжакова.