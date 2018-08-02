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В Киеве подорожала аренда квартир
12:38 02.08.2018 |
Еще недавно снять однокомнатную можно было за 4-4,5 тыс. грн. Теперь хозяева просят от 5 тыс. грн без учета коммунальных услуг.
Дополнительно придется оплатить задаток в размере месячной оплаты и комиссионные риелтору. В целом за раз нужно отдать не менее 13 тыс. грн.
"Это либо Борщаговка, либо Троещина, и состояние - то что мы называем "советским". Может быть вообще без мебели, без техники, либо максимум стиральная машина и плита. И минимум мебели, даже стульев, табуреток", - рассказывает эксперт по недвижимости Екатерина Охрименко.
Одиночные варианты по 4 тыс. грн случаются. Однако риелторы утверждают, что эти квартиры непригодны для жизни - с облезлыми стенами, прогнившей мебелью, грибком и сломанной сантехникой. Кроме того, в сети часто размешают фейковые якобы выгодные предложения - чтобы "сбить" цену на рынке.
Ценовые прогнозы экспертов неутешительны - к осени аренда жилья в Украине подорожает еще на 10%. Однако в октябре-ноябре спрос спадет, поэтому снять жилье будет проще.
Журналисты "Сегодня" под видом арендаторов проверили, какую квартиру предлагают снять за 5 тыс. грн в месяц. Оказалось, что это "хрущевка" в спальном районе. До ближайшего метро - семь остановок на маршрутке. Квартира без ремонта, вся техника советская, а мебели минимум полвека. Но торговаться хозяева не захотели.
Квартира с ремонтом, современной мебелью и бытовой техникой обойдется, как минимум, на полторы тысячи дороже.
"Чтоб не чувствовать себя ущемленным, это будет от 6,5 до 8,5 тыс. грн. И это без коммуналки. Собственники говорят: "Хочу получить вот столько, на вас ложится коммуналка за отопление, счетчики и так далее", - рассказывает эксперт по недвижимости Владимир Романов.
За такие же деньги можно снять и бюджетную двухкомнатную квартиру. Поэтому люди стали чаще кооперироваться. - снимать большие квартиры, например, на несколько семей. Или вообще арендовать комнаты у хозяина. Их стоимость - от 3 тыс. грн в месяц.
Другой вариант - жилье в пригороде. Правда, выиграть можно только на качестве, а не на стоимости. При этом, по меньшей мере тысячу гривен в месяц придется выложить за проезд.
Напомним, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает законопроект, который позволит вывести рынок аренды жилья из тени. Документ должен урегулировать вопросы формирования фонда арендных домов, источники финансирования и условия их строительства домов, а также управление такими домами и условия найма.
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