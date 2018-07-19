КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы много раз слышали: снова задерживается объявления. Слышали сомнения от людей. Но строительство метро (а это масштабный проект) требует не только детального анализа, но и основательной подготовки. Именно поэтому проект готовился не один месяц, а следующие объявления - о тендерах и т.д. - будут осуществляться только после детальной предварительной работы. Мы должны заботиться и о соблюдении требований законодательства и об интересах киевлян, и о безопасности и качестве", - прокомментировал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций - "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также с участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

По плану строительные работы продлятся 36 месяцев, их стоимость оценивается в 6,3 млрд гривен.

Согласно распоряжению, пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.

Проект будет реализован за счет средств местного бюджета.