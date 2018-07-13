Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко одобрил повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 14 июля.

Соответствующее распоряжение мэр подписал вечером 12 июля, передают Українськi Новини.

С 14 июля будут установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае однократного приобретения 50 поездок).

Разовый билет будет стоить 8,00 гривен.

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.

Количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц.

Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена ​​в размере 15 гривен.

Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 гривен (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 гривен (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта).

При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на 2 вида транспорта (наземный+метро на 46 поездок) - 570 гривен; на 2 вида транспорта (наземный+метро на 62 поездки) - 670 гривен.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней ( за 210 гривен).

Только в случае приобретения жетона или разового билета пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 гривен.

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц.

Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками.

Кроме того, до конца июля 2018 пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, предварительно приобретенными по предварительной стоимости жетонами и разовыми билетами старого образца без доплаты.

К концу июля пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу.

Обмен жетонов старого образца (два и более жетона старого образца на два и более жетона нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов, на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

В течение августа 2018 пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

Начиная с 1 сентября 2018 года, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской совет продлил период использования льготных документов для бесплатного проезда в общественном транспорте до 1 января 2019 года.