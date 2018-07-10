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H&M откроет первый в Украине магазин 18 августа в киевском торговом центре Lavina Mall
13:48 10.07.2018 |
Одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой - шведская компания H&M откроет первый в Украине магазин 18 августа 2018 года в киевском торговом центре Lavina Mall на улице Берковецкой, 6Д.
Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, H&M предложит коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M HOME.
«Первый украинский магазин H&M откроет свои двери 18 августа 2018 года в 12:00. Новое любимое место модников будет занимать площадь 2 900 квадратных метров в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6Д. Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в день открытия, 18 августа, магазин будет работать с 12:00 до 22:00.
«Бренд будет приветствовать особенными шопинг-предложениями: 1-й человек в очереди получит подарочный сертификат на 10 000 грн, 2-й и 3-й - на 2 000 грн, следующие 1 000 человек - приятные скидки», - говорится в сообщении.
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