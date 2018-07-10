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Все паркинги в Украине приспособят для электромобилей
21:43 09.07.2018 |
К 2030 году все стоянки и парковки в Украине оборудуют зарядными станциями для электромобилей.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает ЦТС.
Отмечается, что в ведомстве сейчас обсуждают новую государственную строительную норму.
"Надеемся, что к 2030 году будет уже 100% паркомест оснащены для электромобилей. Но может быть и такое, что к 2025 году электромобили вытеснят другой транспорт. Может, в каком-то году вообще запретят бензиновые или дизельные авто. Соответственно, паркинги должны быть готовы к этому раньше", - сказал Парцхаладзе.
В исторических и старых кварталах тоже будут строить места с электрозарядками. Парцхаладзе рассказал, что существуют технологии строительства паркингов и под существующими зданиями, но они очень дорогие. В качестве примера заместитель министра привел ЦУМ в Киеве, который перестроили и оснастили подземным паркингом.
"Знаю, что в центральной части Киева сейчас рассматривают объект для реконструкции, и одно из требований к инвестору - строительство подземного паркинга более чем на 1 тыс. мест. Все зависит от экономической ситуации - окупится инвестору этот паркинг", - отметил Парцхаладзе.
Ранее сообщалось, что электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.
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