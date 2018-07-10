Все паркинги в Украине приспособят для электромобилей

К 2030 году все стоянки и парковки в Украине оборудуют зарядными станциями для электромобилей.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает ЦТС.

Отмечается, что в ведомстве сейчас обсуждают новую государственную строительную норму.

"Надеемся, что к 2030 году будет уже 100% паркомест оснащены для электромобилей. Но может быть и такое, что к 2025 году электромобили вытеснят другой транспорт. Может, в каком-то году вообще запретят бензиновые или дизельные авто. Соответственно, паркинги должны быть готовы к этому раньше", - сказал Парцхаладзе.

В исторических и старых кварталах тоже будут строить места с электрозарядками. Парцхаладзе рассказал, что существуют технологии строительства паркингов и под существующими зданиями, но они очень дорогие. В качестве примера заместитель министра привел ЦУМ в Киеве, который перестроили и оснастили подземным паркингом.

"Знаю, что в центральной части Киева сейчас рассматривают объект для реконструкции, и одно из требований к инвестору - строительство подземного паркинга более чем на 1 тыс. мест. Все зависит от экономической ситуации - окупится инвестору этот паркинг", - отметил Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, что электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года.