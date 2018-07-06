Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева произойдет 14 июля

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета, передает пресс-служба КГГА.

Разовый проезд будет стоить 8 гривень, однако для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем.

По словам Кличко, это все равно ниже себестоимости проезда. Также он подчеркнул, что столичная власть оставляет бесплатный проезд для льготников.

"Последнее, что хочу подчеркнуть: сегодня все манипулируют цифрой 8 гривень за проезд. Это стоимость разовой поездки! Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,50 грн в среднем. И это все равно ниже его себестоимости!", - заявил мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, финансовым планом коммунального предприятия «Киевпастранс», который был обнародован в апреле, предусмотрено повышение тарифа с 15 июля на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте к 8 грн за разовую поездку.