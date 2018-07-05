Кабмин утвердил проект строительства желдороги Киев–аэропорт «Борисполь» за 583,2 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проект "Организация пассажирского сообщения Киев–международный аэропорт "Борисполь", рассчитанный на 13,5 месяца общей стоимостью 583,238 млн грн (в ценах на 2 мая 2018 года).

Соответствующее распоряжение принято правительством на заседании в среду.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в обшей стоимости строительства 428,478 млн грн составят строительные работы, 37,755 млн грн – оборудование, мебель и инвентарь, 117 млн грн – иные расходы.

Общая эксплуатационная длина участка ст. Киев-Пассажирский–аэропорт "Борисполь" – 37,4 км.

Проект разбит на два этапа, в рамках первого этапа стоимостью 502,947 млн грн в течение шести месяцев планируется, в частности, построить 3,7 км железнодорожных путей, один новый остановочный пункт, железнодорожную эстакаду длиной 272 м.

Помимо этого, будет построен комплекс из двух пассажирских платформ (шириной 4 м и 6 м) длиной 120 м с открытым пассажирским павильоном и навесами в районе терминала "D" аэропорта, а также открытая галерея между пассажирским павильоном и терминалом "D" длиной 150 м.

Вторая очередь строительства стоимостью 80,291 млн грн рассчитана на 7,5 месяца и включает, в частности, один новый остановочный пункт, высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м.

Как сообщалось, по состоянию на 22 мая 2018 года "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь". В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки.

Кроме того, проведен ряд тендеров, в том числе по отбору подрядчика для работ по покраске металлических пролетных сооружений и их усиления, а также строительства опор эстакады и монтажа металлических пролетных строений. Завершить строительство запланировано до конца текущего года.

"Укрзализныця" прогнозирует перевозки по маршруту Киев-международный аэропорт "Борисполь" на уровне 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620 м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места.

Расчетное время в пути - 35 минут. В "Укрзализныци" рассчитывают, что при цене билета в 80 грн проект окупится в течение 10 лет, но не исключают повышения стоимости проезда в зависимости от спроса на услугу, а также факторов, негативно влияющих на ее себестоимость.