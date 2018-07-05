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Кабмин утвердил проект строительства желдороги Киев–аэропорт «Борисполь» за 583,2 млн грн
17:35 05.07.2018 |
Кабинет министров Украины утвердил проект "Организация пассажирского сообщения Киев–международный аэропорт "Борисполь", рассчитанный на 13,5 месяца общей стоимостью 583,238 млн грн (в ценах на 2 мая 2018 года).
Соответствующее распоряжение принято правительством на заседании в среду.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в обшей стоимости строительства 428,478 млн грн составят строительные работы, 37,755 млн грн – оборудование, мебель и инвентарь, 117 млн грн – иные расходы.
Общая эксплуатационная длина участка ст. Киев-Пассажирский–аэропорт "Борисполь" – 37,4 км.
Проект разбит на два этапа, в рамках первого этапа стоимостью 502,947 млн грн в течение шести месяцев планируется, в частности, построить 3,7 км железнодорожных путей, один новый остановочный пункт, железнодорожную эстакаду длиной 272 м.
Помимо этого, будет построен комплекс из двух пассажирских платформ (шириной 4 м и 6 м) длиной 120 м с открытым пассажирским павильоном и навесами в районе терминала "D" аэропорта, а также открытая галерея между пассажирским павильоном и терминалом "D" длиной 150 м.
Вторая очередь строительства стоимостью 80,291 млн грн рассчитана на 7,5 месяца и включает, в частности, один новый остановочный пункт, высокую пассажирскую платформу возле железнодорожной эстакады длиной 160 м.
Как сообщалось, по состоянию на 22 мая 2018 года "Укрзализныця" выполнила около 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь". В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки.
Кроме того, проведен ряд тендеров, в том числе по отбору подрядчика для работ по покраске металлических пролетных сооружений и их усиления, а также строительства опор эстакады и монтажа металлических пролетных строений. Завершить строительство запланировано до конца текущего года.
"Укрзализныця" прогнозирует перевозки по маршруту Киев-международный аэропорт "Борисполь" на уровне 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.
Подвижной состав, который будет использоваться на линии – 11 поездов PESA 620 м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места.
Расчетное время в пути - 35 минут. В "Укрзализныци" рассчитывают, что при цене билета в 80 грн проект окупится в течение 10 лет, но не исключают повышения стоимости проезда в зависимости от спроса на услугу, а также факторов, негативно влияющих на ее себестоимость.
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