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Верховный суд разрешил строительство на Рыбальском полуострове
14:48 04.07.2018 |
Верховный суд Украины разрешил строительство жилого района Rybalsky на Рыбальском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
"21 июня Верховный суд Украины вынес окончательное решение по делу законности детального плана Рыбальского полуострова. Суд оставил в силе решение Киевского апелляционного административного суда от 3 апреля 2018 и отклонил иск об отмене решения Киевсовета от 29 сентября 2016 "Об утверждении детального плана территорий в границах улицы Электриков и Набережно-Рыбацкой дороги в Подольском районе Киева", - уточняет пресс-служба.
Застройщик утверждает, что ДПТ не противоречит определенному в действующем Генеральном плане Киева использованию территорий, возведение полифункционального района на полуострове правомерно, а попытки обжаловать ДПТ - политически мотивированы. Вопрос ДПТ сегодня становятся инструментом для получения политической выгоды, заявил глава компании Saga Development Андрей Ваврыш.
Строительство Rybalsky началось в декабре 2016 года.
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