Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевсовет одобрил большую застройку Троещины
19:39 26.06.2018 |
Депутаты Киевского городского совета утвердили детальный план территории площадью 410 га в пределах улиц Бальзака, Милославской, Закревского, Сабурова в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.
ДПТ поддержало минимально необходимое для принятия решения количество депутатов - 61. Фракции "Самопомич" и "Свобода" не дали ни одного голоса.
Согласно утвержденному плану развития территории, разработанного на 20-летний период, площадь под жилую застройку увеличится с нынешних 197,5 га до 226 га.
При этом, если большая часть территории в настоящее время застроена, согласно документам Киевсовета, 10--25-этажными жилыми группами, то этажность перспективного жилья планируется выполнить "в пределах 27 этажей".
На этой территории, согласно плану, появится 1 миллион квадратных метров нового жилья.
Согласно показателям ДПТ, плотность населения, которая сейчас составляет 227 человек на 1 га, на момент завершения реализации плана развития будет составлять 275 человек на 1 га.
В общей сложности численность населения за 20 лет в пределах территории увеличится с нынешних 93 тыс человек до 112,7 тыс человек.
Основные претензии депутатов к ДПТ заключались в том, что план развязывает руки застройщикам при наличии серьезных транспортных проблем в этом районе города.
Мэр Виталий Кличко пообещал, что до конца года продолжится строительство Подольско-Воскресенского перехода, что позволит сдвинуть с места вопрос строительства метро.
Как уверяют в Киевсовете, кварталы новой застройки будут обеспечены учебными заведениями.
"Сейчас строится детское дошкольное учреждение на 280 мест. Также предполагается строительство общеобразовательной школы на 1080 мест", - говорится в сообщении пресс-службы.
Площадь зеленых насаждений увеличится за 20 лет, в соответствии с показателями ДПТ, на 2 га (с нынешних 36,6 га до 38,9 га), но при этом в ближайший 5-летний период состоится её уменьшение на 7 га.
Территории под застройку другого назначения (деловой, производственной, складской, курортно-лечебной) уменьшатся в ходе реализации 20-летнего плана с 73,6 га до 41,7 га.
Также сообщают в Киевсовете, что предусмотрено строительство комплексов многоэтажных гаражей. Общая вместимость составит 8650 машино-мест.
В Киевсовете также обращают внимание, что данное ДПТ узаконивает скандально известные "новостройки Войцеховского".
"Соответствующий детальный план территории дает возможность пострадавшим инвесторам ЖК "Перлына Троещины" получить необходимые разрешительные документы на проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию", - информируют в горсовете.
Отметим, что обманутые инвесторы ЖК "Перлына троещины" ночевали в Киевсовете в течение 5 суток, ожидая на принятие этого детального плана территории.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киевсовет одобрил большую застройку Троещины
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Украинские дороги сузят к евростандартам
|Уровень теневой экономики в Украине в 2017г снизился до 33% ВВП - МЭРТ
|Киевсовет решил музеефицировать артефакты на Почтовой площади без разрыва инвестдоговора
|Минрегионстрой отменил обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах
Это интересно
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов
|Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660