Киевсовет одобрил большую застройку Троещины

Депутаты Киевского городского совета утвердили детальный план территории площадью 410 га в пределах улиц Бальзака, Милославской, Закревского, Сабурова в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевсовета.

ДПТ поддержало минимально необходимое для принятия решения количество депутатов - 61. Фракции "Самопомич" и "Свобода" не дали ни одного голоса.

Согласно утвержденному плану развития территории, разработанного на 20-летний период, площадь под жилую застройку увеличится с нынешних 197,5 га до 226 га.

При этом, если большая часть территории в настоящее время застроена, согласно документам Киевсовета, 10--25-этажными жилыми группами, то этажность перспективного жилья планируется выполнить "в пределах 27 этажей".

На этой территории, согласно плану, появится 1 миллион квадратных метров нового жилья.

Согласно показателям ДПТ, плотность населения, которая сейчас составляет 227 человек на 1 га, на момент завершения реализации плана развития будет составлять 275 человек на 1 га.

В общей сложности численность населения за 20 лет в пределах территории увеличится с нынешних 93 тыс человек до 112,7 тыс человек.

Основные претензии депутатов к ДПТ заключались в том, что план развязывает руки застройщикам при наличии серьезных транспортных проблем в этом районе города.

Мэр Виталий Кличко пообещал, что до конца года продолжится строительство Подольско-Воскресенского перехода, что позволит сдвинуть с места вопрос строительства метро.

Как уверяют в Киевсовете, кварталы новой застройки будут обеспечены учебными заведениями.

"Сейчас строится детское дошкольное учреждение на 280 мест. Также предполагается строительство общеобразовательной школы на 1080 мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь зеленых насаждений увеличится за 20 лет, в соответствии с показателями ДПТ, на 2 га (с нынешних 36,6 га до 38,9 га), но при этом в ближайший 5-летний период состоится её уменьшение на 7 га.

Территории под застройку другого назначения (деловой, производственной, складской, курортно-лечебной) уменьшатся в ходе реализации 20-летнего плана с 73,6 га до 41,7 га.

Также сообщают в Киевсовете, что предусмотрено строительство комплексов многоэтажных гаражей. Общая вместимость составит 8650 машино-мест.

В Киевсовете также обращают внимание, что данное ДПТ узаконивает скандально известные "новостройки Войцеховского".

"Соответствующий детальный план территории дает возможность пострадавшим инвесторам ЖК "Перлына Троещины" получить необходимые разрешительные документы на проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию", - информируют в горсовете.

Отметим, что обманутые инвесторы ЖК "Перлына троещины" ночевали в Киевсовете в течение 5 суток, ожидая на принятие этого детального плана территории.